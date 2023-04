Visite de territoire : Rives-en-Seine, le marais de Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill, 17 mai 2023, Rives-en-Seine.

Par Simon Gaudet, chargé de mission sur les invertébrés au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. Au fil d’une promenade dans le Marais de Caudebec-en-Caux, découvrez la richesse de la faune et de la flore de cette zone humide et les actions réalisées pour préserver cet écrin de nature aux portes de la ville. (Prévoir des bottes. Trajet à pied du musée au Marais.).

2023-05-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-17 18:00:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



By Simon Gaudet, invertebrate project manager at the Boucles de la Seine Normande Regional Nature Park. During a walk in the Marais de Caudebec-en-Caux, discover the richness of the fauna and flora of this wetland and the actions taken to preserve this natural setting at the gates of the city (Bring boots. Walk from the museum to the Marais)

Por Simon Gaudet, responsable de invertebrados del Parque Natural Regional de Boucles de la Seine Normande. Durante un paseo por el Marais de Caudebec-en-Caux, descubra la riqueza de la fauna y flora de este humedal y las acciones llevadas a cabo para preservar este entorno natural a las puertas de la ciudad (Traer botas. Paseo desde el museo hasta el Marais)

Von Simon Gaudet, Referent für wirbellose Tiere im regionalen Naturpark Boucles de la Seine Normande. Entdecken Sie bei einem Spaziergang durch das Sumpfgebiet von Caudebec-en-Caux die reiche Fauna und Flora dieses Feuchtgebiets und die Maßnahmen, die zum Schutz dieser Naturschönheit vor den Toren der Stadt ergriffen wurden (Stiefel mitbringen, Fußweg vom Museum zum Sumpfgebiet)

Mise à jour le 2023-02-28 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité