Les Dimanches au salon Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie, 14 mai 2023, Rives-en-Seine.

L’espace d’une heure, installez-vous dans le grand salon de la maison, face à la Seine, et laissez-vous porter par des lectures autour du roman Les Travailleurs de la mer.

Un médiateur des sites et musées sera également présent afin de vous faire découvrir l’exposition temporaire..

2023-05-14 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-14 16:30:00. .

Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



For one hour, settle down in the large living room of the house, facing the Seine, and let yourself be carried away by readings around the novel Les Travailleurs de la mer.

A mediator from the sites and museums will also be present to help you discover the temporary exhibition.

Durante una hora, siéntese en el gran salón de la casa, frente al Sena, y déjese llevar por las lecturas basadas en la novela Les Travailleurs de la mer.

Un mediador de los yacimientos y museos también estará presente para ayudarle a descubrir la exposición temporal.

Lassen Sie sich eine Stunde lang im großen Salon des Hauses mit Blick auf die Seine nieder und lassen Sie sich von den Lesungen rund um den Roman Les Travailleurs de la mer (Die Arbeiter des Meeres) mitreißen.

Ein Mediator der Stätten und Museen ist ebenfalls anwesend, um Sie durch die Sonderausstellung zu führen.

