Atelier rigolo : Seine Pop (Up) Avenue Winston Churchill, 26 avril 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 7-12 ans.

Avis aux amateurs, MuséoSeine dispose de quantité de photos de la Seine dont certaines sont… un peu datées. Les enfants sont invités à leur donner un petit coup de fouet en s’initiant à différentes techniques de pliage et de collage. Parviendront-ils à redonner vie à ces morceaux figés du passé ?.

2023-04-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-26 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 7-12 years old.

For the amateurs, MuséoSeine has a lot of photos of the Seine, some of which are? a little dated. Children are invited to give them a little boost by learning different folding and collage techniques. Will they manage to give life to these frozen pieces of the past?

Animación para niños de 7 a 12 años.

Para los interesados, MuséoSeine cuenta con un gran número de fotos del Sena, algunas… un poco anticuadas. Se invita a los niños a darles un pequeño impulso aprendiendo diferentes técnicas de plegado y collage. ¿Conseguirán devolver a la vida estos trozos congelados del pasado?

Animation für 7- bis 12-Jährige.

Achtung, Liebhaber: MuséoSeine verfügt über zahlreiche Fotos der Seine, von denen einige schon etwas veraltet sind. Die Kinder sind eingeladen, ihnen mit verschiedenen Falt- und Collagetechniken ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Gelingt es ihnen, die alten Bilder wieder zum Leben zu erwecken?

Mise à jour le 2023-02-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité