Mini-atelier rigolo : Trou de mémoire Avenue Winston Churchill, 26 avril 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 3-5 ans.

« L’exposition de MuséoSeine présente l’histoire d’une femme qui s’appelait… je ne sais plus ! » Mince ! On dirait que la médiatrice du musée a confondu la vie de Madeleine avec du gruyère. Son histoire est pleine de trous. Aux enfants de la compléter en observant les objets de l’exposition temporaire avant de créer, en collage, le portrait de la vieille dame..

2023-04-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-26 11:00:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

« The exhibition at MuséoSeine presents the story of a woman who was called? I don’t know! Damn! It seems that the museum mediator has confused Madeleine’s life with Swiss cheese. Her story is full of holes. The children can complete it by observing the objects in the temporary exhibition before creating a collage portrait of the old lady.

Animación para niños de 3 a 5 años.

« La exposición de MuséoSeine presenta la historia de una mujer cuyo nombre era… ¡No lo sé! ¡Oh, Dios! Parece que el mediador del museo ha confundido la vida de Madeleine con el queso suizo. Su historia está llena de agujeros. Los niños pueden completarlo observando los objetos de la exposición temporal antes de crear un retrato en collage de la anciana.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

die Ausstellung im MuséoSeine zeigt die Geschichte einer Frau, die hieß: « Ich weiß nicht mehr » Verdammt! Es sieht so aus, als hätte die Museumsvermittlerin Madeleines Leben mit Greyerzer Käse verwechselt. Ihre Geschichte ist voller Lücken. Die Kinder sollen sie vervollständigen, indem sie die Objekte in der Sonderausstellung betrachten und dann ein Porträt der alten Dame als Collage erstellen.

