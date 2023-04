Atelier rigolo : Qu’est-ce-que tu m’fabriques ?! Avenue Winston Churchill, 19 avril 2023, Rives-en-Seine.

Animation pour les 6-8 ans.

De l’eau, du bois, de la craie, du silex, du roseau… Et bah ! C’est qu’on peut en créer des choses avec ce que l’on trouve près de la Seine. Sans parler des poissons que l’on peut pêch… Ah ! Non ! Bon, ça vaut peut-être le coup de regarder d’un peu plus près ce que les bords du fleuve peuvent nous offrir. Direction le musée pour un atelier plein de ressources !.

2023-04-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-19 16:30:00. .

Avenue Winston Churchill MuséoSeine

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Animation for 6-8 years old.

Water, wood, chalk, flint, reed? And well! You can create things with what you find near the Seine. Not to mention the fish you can catch? Well, maybe it’s worth taking a closer look at what the banks of the river can offer us. Let’s go to the museum for a workshop full of resources!

Animación para niños de 6 a 8 años.

Agua, madera, tiza, sílex, caña.. Y ¡bien! Puedes crear un montón de cosas con lo que encuentres cerca del Sena. ¿Por no hablar de los peces que puedes pescar? Quizá merezca la pena echar un vistazo a lo que las orillas del río pueden ofrecernos. Acércate al museo para participar en un taller de ingenio

Animation für 6- bis 8-Jährige.

Wasser, Holz, Kreide, Feuerstein, Schilfrohr? Und dann? Mit den Dingen, die man in der Nähe der Seine findet, kann man so einiges erschaffen. Ganz zu schweigen von den Fischen, die man angeln kann Nein, vielleicht lohnt es sich, einen genaueren Blick auf das zu werfen, was die Ufer des Flusses zu bieten haben. Wir machen uns auf den Weg ins Museum, um einen Workshop zu veranstalten, bei dem wir viel lernen können!

Mise à jour le 2023-02-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité