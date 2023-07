Festival National de Bellac – Forum – S’émanciper de l’Histoire Rives du Vincou Bellac, 5 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Après deux spectacles qui nous replongent dans les méandres de l’Histoire tout en la questionnant, prenons le temps d’échanger sur ces enjeux. Le regard d’André Markowicz, plus grand traducteur français des œuvres russes, témoin essentiel des enjeux de l’Histoire moderne, sera associé à celui de Liudmyla Kolosovych, qui a vécu au plus proche les drames de la guerre d’Ukraine, et de Sophie Lewisch, metteuse en scène de « Memento ». Comment l’Histoire nous fabrique autant que nous la fabriquons ? Comment analyser puis lutter contre les manipulations des vérités historiques, dans et par les arts et les médias ? Comment nous émanciper par des imaginaires fiables, basés sur des réalités historiques non falsifiées ?.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

Rives du Vincou Rue des Tanneries

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



After two shows that plunge us back into the twists and turns of history while questioning it, let’s take the time to discuss these issues. André Markowicz, France?s greatest translator of Russian works, and a key witness to the challenges of modern history, will be joined by Liudmyla Kolosovych, who experienced the tragedies of the Ukrainian war up close, and Sophie Lewisch, director of « Memento ». How does history make us as much as we make it? How can we analyze and then fight against the manipulation of historical truths, in and by the arts and the media? How can we emancipate ourselves through reliable imaginations, based on unfalsified historical realities?

Tras dos espectáculos que nos sumergen de nuevo en los vericuetos de la Historia al tiempo que la cuestionan, tomémonos el tiempo necesario para debatir estas cuestiones. André Markowicz, el mayor traductor francés de obras rusas y testigo clave de lo que está en juego en la historia moderna, estará acompañado por Liudmyla Kolosovych, que vivió en primera persona las tragedias de la guerra de Ucrania, y Sophie Lewisch, directora de Memento. ¿Cómo nos hace la historia tanto como nosotros la hacemos? ¿Cómo podemos analizar y luchar contra la manipulación de las verdades históricas en y por las artes y los medios de comunicación? ¿Cómo podemos emanciparnos a través de imaginaciones fiables, basadas en realidades históricas que no han sido falsificadas?

Nach zwei Aufführungen, die uns wieder in die Mäander der Geschichte eintauchen lassen und sie gleichzeitig in Frage stellen, sollten wir uns die Zeit nehmen, uns über diese Herausforderungen auszutauschen. André Markowicz, der größte französische Übersetzer russischer Werke und ein wichtiger Zeuge für die Herausforderungen der modernen Geschichte, wird zusammen mit Liudmyla Kolosovych, die die Dramen des Ukraine-Kriegs hautnah miterlebt hat, und Sophie Lewisch, der Regisseurin von « Memento », zu Wort kommen. Wie macht uns die Geschichte und wie machen wir sie? Wie können wir die Manipulation historischer Wahrheiten in und durch die Kunst und die Medien analysieren und bekämpfen? Wie können wir uns durch zuverlässige Vorstellungswelten, die auf unverfälschten historischen Realitäten beruhen, emanzipieren?

