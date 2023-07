Festival National de Bellac – Mémento Rives du Vincou Bellac, 5 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Théâtre dans l’espace public. A partir d’une rencontre fondatrice avec les Archives de la Charente, et des nombreuses collaborations menées au cours des dernières années avec le Musée National de l’Histoire de l’Immigration, est née l’envie pour Sophie Lewisch et ses compagnon-ne-s de travailler sur la transmission de la mémoire au fil des générations et les liens qui existent entre mémoire, justice et territoire. Une série de questions sont alors jetées sur le papier, sorte de « memento » du projet à venir : Comment l’Histoire se transmet-elle au fil des générations ? A travers quel type de matériaux ? Qui écrit l’Histoire ? Selon quels critères ? De quoi hérite-t-on ? Le corps est-il une archive invisible ? L’ADN est-il stable ? Une archive peut-elle muter ? Peut-on écrire notre histoire, lorsque les archives n’existent pas ?

Tout public à partir de 12 ans..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 17:30:00. EUR.

Rives du Vincou Rue des Tanneries

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Theater in the public space. After a seminal encounter with the Archives de la Charente, and numerous collaborations over the past few years with the Musée National de l’Histoire de l’Immigration, Sophie Lewisch and her companions decided to work on the transmission of memory over the generations, and the links between memory, justice and territory. A series of questions were set down on paper, a sort of « memento » for the project to come: How is history passed down through the generations? Through what type of material? Who writes history? According to what criteria? What do we inherit? Is the body an invisible archive? Is DNA stable? Can an archive mutate? Can we write our history when archives don’t exist?

For audiences aged 12 and over.

Teatro en el espacio público. Tras un encuentro seminal con los Archivos de la Charente y numerosas colaboraciones a lo largo de los últimos años con el Museo Nacional de Historia de la Inmigración, Sophie Lewisch y sus compañeros decidieron trabajar sobre la transmisión de la memoria a través de las generaciones y los vínculos entre memoria, justicia y territorio. Se plantearon una serie de preguntas sobre el papel, una especie de « memento » del proyecto: ¿Cómo se transmite la historia de generación en generación? ¿A través de qué tipo de material? ¿Quién escribe la historia? ¿Según qué criterios? ¿Qué heredamos? ¿Es el cuerpo un archivo invisible? ¿Es estable el ADN? ¿Puede mutar un archivo? ¿Podemos escribir nuestra historia cuando no hay archivos?

Para todos los públicos a partir de 12 años.

Theater im öffentlichen Raum. Ausgehend von einer grundlegenden Begegnung mit den Archiven der Charente und der zahlreichen Zusammenarbeit mit dem Musée National de l’Histoire de l’Immigration in den letzten Jahren entstand für Sophie Lewisch und ihre Mitstreiter/innen der Wunsch, sich mit der Weitergabe der Erinnerung über Generationen hinweg und den Verbindungen zwischen Erinnerung, Justiz und Territorium zu beschäftigen. Eine Reihe von Fragen wurden zu Papier gebracht, eine Art « Memento » des zukünftigen Projekts: Wie wird Geschichte über Generationen hinweg weitergegeben? Durch welche Art von Material? Wer schreibt die Geschichte? Nach welchen Kriterien? Was erben wir? Ist der Körper ein unsichtbares Archiv? Ist die DNA stabil? Kann ein Archiv mutieren? Können wir unsere Geschichte schreiben, wenn es keine Archive gibt?

Für alle ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin