Soirées Vagabondes·10 juin Parking de la salle des fêtes du Moulin, 10 juin 2023 19:00, Rives-du-Couesnon.

La Cie Majordome présentera son spectacle jonglé et burlesque À tiroirs ouverts, suivi du spectacle théâtralisé Ensemble, interprété par la Cie Jupon à Rives-du-Couesnon (Vendel). Samedi 10 juin, 19h00 1

Le Centre culturel de Fougères Agglomération vous propose les 9 et 10 juin, deux Soirées Vagabondes dédiées aux arts du cirque et au spectacle vivant alliant jonglage, acrobatie et agrès en tout genre. Rendez-vous à Rives-du-Couesnon au parking de la salle des fêtes du Moulin, dans la commune de Vendel. Immersion dans deux imaginaires alliant acrobatie, jonglage et émotions, autour d’un équilibre maîtrisé.

À 19h, la Cie Majordome ouvrira la soirée avec son spectacle jonglé et burlesque, À tiroirs ouverts, où émotions et humour s’unissent à travers les balles et objets. À la suite du programme, le spectacle Ensemble sera interprété par la Cie Jupon, il unit deux complices de jeu entre force et douceur et qui défend un cirque de contraste mêlant danger, sincérité et émotion, sur les coups de 20h30.

Restauration et buvettes seront proposées dès 18h sur place par les comités des fêtes et les associations de la commune de Rives-du-Couesnon.

Parking de la salle des fêtes du Moulin Vendel Vendel Rives-du-Couesnon 35140 Ille-et-Vilaine