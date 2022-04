RIVES D’ÉTÉ Loire-Authion, 4 juin 2022, Loire-Authion. RIVES D’ÉTÉ Parking de la salle Jeanne de Laval Bords de l’Authion Loire-Authion

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 22:00:00 Parking de la salle Jeanne de Laval Bords de l’Authion

Loire-Authion Maine-et-Loire Découvrez les richesses d’un espace naturel à travers des animations et ateliers.

Clôture de la saison culturelle.

Restauration et pique-nique le soir. Infos pratiques:

