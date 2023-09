Cinéma itinérant à PUELLEMONTIER (salle des fêtes) RIVES DERVOISES Rives Dervoises Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Mercredi 18 octobre à 18h La Petite avec Fabrice Luchini

à 20h30 Anatomie d’une chute Palme d’Or à Cannes 2023

Tarifs :

Plein 6€

Carte abonnement 5 places 22,50€

– 18 ans 3,50€

Pour découvrir les bandes annonces https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/

