Cinéma itinérant à Puellemontier (salle des fêtes) RIVES DERVOISES, 3 mai 2023, Rives Dervoises. Cinéma itinérant à Puellemontier (salle des fêtes) 3 et 4 mai RIVES DERVOISES 6 euros l’entrée – 3.50 euros tarif réduit – carte fidélité 22.50 euros Mercredi 3 mai

16h : film jeunesse ( idéal dès 6 ans) : Super Mario

18h : L’Etabli

et 21h00 film grand public : Le Bleu du Caftan

De 19h30 à 21 h boissons et restauration rapide avec la « Guinguette Mobile » Jeudi 4 mai

18h : Je verrai toujours vos visages

Découvrez les bandes annonces sur https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/

