Rives de nuits 2022 Landerneau, 3 février 2022, Landerneau.

Rives de nuits 2022 Landerneau

2022-02-03 – 2022-02-05

Landerneau Finistère Landerneau

Concert dans les cafés.

Après un an d’absence de l’événement, l’Atelier Culturel et ses partenaires lancent la 14ème édition des Rives de Nuits à Landerneau et dans la Communauté de communes les 3-4-5 février 2022, week-end des vacances d’hiver.

https://www.atelier-culturel.fr/

Concert dans les cafés.

Après un an d’absence de l’événement, l’Atelier Culturel et ses partenaires lancent la 14ème édition des Rives de Nuits à Landerneau et dans la Communauté de communes les 3-4-5 février 2022, week-end des vacances d’hiver.

Landerneau

dernière mise à jour : 2021-11-17 par