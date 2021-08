Basse-Goulaine Halle du Grignon Basse-Goulaine, Loire-Atlantique Rives de Loire / Randonnée Halle du Grignon Basse-Goulaine Catégories d’évènement: Basse-Goulaine

le dimanche 19 septembre à 09:30

La commune de Basse-Goulaine et ses habitants ont toujours nourri des liens étroits avec la Loire. Mais ce fleuve, qui borde le territoire sur 4 kms, garde sa beauté et ses mystères intacts. A travers une randonnée d’environ 7,5 kms, découvrez ou redécouvrez la Loire, parfois éloignée de notre quotidien, et pourtant si proche. Benoit Teillet, animateur à la Maison Bleue (Syndicat Mixte Loire et Goulaine) vous contera la richesse de ce milieu naturel d’exception. Durée : environ 2h30.

Sans réservation

Halle du Grignon rue du Grignon 44115 Basse-Goulaine

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

