JEU DE PISTE FAMILLE AU SALAGOU Rives de Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault, 10 août 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Venez vous divertir en famille et découvrir la faune et la flore autour du site du Salagou. Partez à la recherche d’indices cachés et relevez des épreuves qui feront appel à tous vos sens ainsi qu’à vos connaissances et à votre créativité.

À partir de 7 ans.

Animation à la demande de la commune de Clermont l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu

Lieu de rdv communiqué à l’inscription..

2023-08-10 10:00:00 fin : 2023-08-10 12:00:00. .

Rives de Clermont-l’Hérault

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Come and have fun as a family and discover the flora and fauna around the Salagou site. Search for hidden clues and solve challenges that will appeal to all your senses, as well as your knowledge and creativity.

Ages 7 and up.

Event commissioned by the commune of Clermont l’Hérault as part of the Pavillon Bleu label

Meeting point to be communicated upon registration.

Ven a divertirte en familia y a descubrir la flora y la fauna de los alrededores del yacimiento de Salagou. Busque pistas ocultas y enfréntese a retos que pondrán en juego todos sus sentidos, sus conocimientos y su creatividad.

Para niños a partir de 7 años.

Actividad organizada por el ayuntamiento de Clermont l’Hérault en el marco del programa Bandera Azul

Punto de encuentro en el momento de la inscripción.

Erleben Sie mit Ihrer Familie Spaß und entdecken Sie die Fauna und Flora rund um den Salagou. Begeben Sie sich auf die Suche nach versteckten Hinweisen und meistern Sie Aufgaben, die all Ihre Sinne, Ihr Wissen und Ihre Kreativität fordern.

Ab 7 Jahren.

Animation auf Anfrage der Gemeinde Clermont l’Hérault im Rahmen des Labels « Pavillon Bleu » (Blaue Flagge)

Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

