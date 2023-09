Université du Très Haut Débit Rives d’Auron Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Université du Très Haut Débit Rives d’Auron Bourges, 12 octobre 2023, Bourges. Université du Très Haut Débit 12 et 13 octobre Rives d’Auron Une centaine d’exposants venus de toute la France s’installeront sur le territoire les 12 et 13 octobre prochains, à l’occasion de cet événement incontournable du secteur. Digital Loire Valley est partenaire de cette rencontre : l’occasion à ne pas manquer pour donner de la visibilité à votre activité au niveau national et pour rencontrer des intervenants prestigieux tout au long des 2 jours. Vous êtes une startup issue du domaine du THD, vous souhaitez bénéficier d’un espace d’exposition et avoir l’opportunité de pitcher votre concept aux 2000 participants attendus ? Faites-nous signe ! On compte sur vous pour mettre à l’honneur la dynamique des startups en Centre-Val de Loire ! Rives d’Auron Palais d’Auron, 7 Bd Lamarck, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://infranum.fr/evenements/universite-du-thd/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

Rives d'Auron
Adresse Palais d'Auron, 7 Bd Lamarck, 18000 Bourges
Ville Bourges

