Vente de porte-clefs Rives d'Arcins Bègles

Gironde

Vente de porte-clefs Samedi 3 décembre, 08h30 Rives d'Arcins

La recette des ventes sera reversée au Téléthon

Villenave d’Ornon solidaire du AFM Téléthon Rives d’Arcins Centre Commercial Régional, chemin De Tartifume 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les jeunes sapeurs pompiers de Madère vous accueillent dans la galerie marchande du centre commercial des Rives d’Arcins pour vendre leurs porte-clés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T08:30:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00

