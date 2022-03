« RIVERUNS: The Life of an Artist » Série de projections vidéos des artistes coréens Catégorie d’évènement: île de France

Montrer le quotidien d’artistes plasticiens, leur environnement de travail, les doutes qui les assaillent, les inspirations et les traces que laisse la vie sur leurs oeuvres : voilà ce que propose cette série de vidéos. À travers elles, le focus est mis sur le quotidien de dix plasticiens coréens, permettant de porter autant de regards différents sur un sujet commun, à savoir la vie d’artiste. Bien que la nature des oeuvres et leurs processus de création diffèrent, les quotidiens de ces artistes se trouvent explorés par le biais de ces courtes projections vidéos qui donnent la possibilité au public français de plonger au coeur de la vie de ces créatrices et créateurs. La fugacité des croquis de paysages, l’achat de couleurs dans un magasin de beaux-arts, le travail de soudure de pièces métalliques ou encore les promenades dans la nature non loin d’un atelier, sont autant de scènes qui font partie intégrante de ces tranches de vie. Le plus souvent, ce sont les oeuvres – c’est-à-dire le fruit du travail d’un artiste – qui sont présentées aux visiteurs d’une exposition. Ce projet, lui, propose d’établir autrement le lien avec le public, en lui donnant à observer en amont le processus de création qui aboutit au résultat final. Une occasion d’observer l’artiste en pleine action, de capturer quelques-uns de ses instants de vie. Projections diffusées en continu dans la salle de projection. Contact : 0147208386 info@coree-culture.org https://www.coree-culture.org/the-life-of-an-artist-serie-de,5235.html https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://twitter.com/KoreaCenterFR Art contemporain;Expo

