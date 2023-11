MARCHÉ DE NOËL Rivel, 2 décembre 2023, Rivel.

Rivel,Aude

Marché de Noël artisanal sous la Halle de 9h à 17h avec la visite du Père Noël.

Restauration créole et buvette sur place..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Rivel 11230 Aude Occitanie



Christmas craft market under the Halle from 9am to 5pm with a visit from Santa Claus.

Creole food and refreshments on site.

Mercado navideño de artesanía en el pabellón cubierto del mercado, de 9.00 a 17.00 horas, con la visita de Papá Noel.

Comida criolla y refrescos in situ.

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt in der Halle von 9 bis 17 Uhr mit Besuch des Weihnachtsmanns.

Kreolische Restauration und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises