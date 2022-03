Rive2Geek Salle Jean Dasté Rive-de-Gier Catégories d’évènement: Loire

Rive-de-Gier

Rive2Geek Salle Jean Dasté, 16 avril 2022, Rive-de-Gier. Rive2Geek

du samedi 16 avril au dimanche 17 avril à Salle Jean Dasté

**Plus d’infos:** [rive2geek.rivedegier.fr](http://rive2geek.rivedegier.fr/) Un événement familial, éducatif et ludique pour découvrir différentes facettes de la culture numérique Salle Jean Dasté 8 place du général Valluy, rue Victor Hugo 42800 RIVE DE GIER Rive-de-Gier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Rive-de-Gier Autres Lieu Salle Jean Dasté Adresse 8 place du général Valluy, rue Victor Hugo 42800 RIVE DE GIER Ville Rive-de-Gier lieuville Salle Jean Dasté Rive-de-Gier Departement Loire

Salle Jean Dasté Rive-de-Gier Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rive-de-gier/

Rive2Geek Salle Jean Dasté 2022-04-16 was last modified: by Rive2Geek Salle Jean Dasté Salle Jean Dasté 16 avril 2022 Rive-de-Gier Salle Jean Dasté Rive-de-Gier

Rive-de-Gier Loire