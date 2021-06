Rive-de-Gier CyberEspace de Rive de Gier Loire, Rive-de-Gier Rive2Geek CyberEspace de Rive de Gier Rive-de-Gier Catégories d’évènement: Loire

Cette année Rive2geek est de retour pour une **édition spéciale eSport** Nous vous proposons donc deux gros tournois pour la journée du samedi 3 juillet. Un premier sur le jeu « Overwatch » en 5 contre 5. Vous pourrez vous inscrire seul ou à plusieurs, les équipes seront formées au hasard. Puis un second sur le jeu « **Rocket League** » en 2 contre 2, cette fois-ci vous devrez vous inscrire par binôme obligatoirement. Toutes les inscriptions se font par téléphone. **Plus d’infos:** [rive2geek.rivedegier.fr](http://rive2geek.rivedegier.fr/) Un événement familial, éducatif et ludique pour découvrir différentes facettes de la culture numérique CyberEspace de Rive de Gier Square Marcel Paul – 42800 Rive de Gier Rive-de-Gier Loire

