Rive Gauche : Un reflet du passé, Anastasiya Magademova, piano

2022-11-27 – 2022-11-27 Liszt, Brahms, Bach/Kempff, Gluck/Kempff, Bach/Busoni Voyage à travers le temps avec une œuvre à la gloire de l’amour d’un poète renaissant : Le Sonetto del Petrarca de Franz Liszt. Suivi des Variations et Fugue sur un thème de Haendel de Johannes Brahms et de deux transcriptions de Wilhelm Kempff. Dans la deuxième pièce, Christoph Gluck raconte le mythe grec d’Orphée et Eurydice. Un saut dans le temps conclus par la merveilleuse Chaconne de Johann Sebastian Bach. Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Émeraude, contact@musiquesrivegauche.com https://www.musiquesrivegauche.com/contact/ dernière mise à jour : 2022-10-21 par

