Rive Gauche : Liszt à l’opéra, Victor Métral, piano Dinard, 22 janvier 2023, Dinard.

Rive Gauche : Liszt à l’opéra, Victor Métral, piano

4 Boulevard Wilson Casino Dinard Ille-et-Vilaine Casino 4 Boulevard Wilson

2023-01-22 18:00:00 – 2023-01-22

Casino 4 Boulevard Wilson

Dinard

Ille-et-Vilaine

Liszt. Chez Liszt, paraphrase ou transcription sont pratiquement la même chose.

Il y a théoriquement une différence en une paraphrase et une transcription, cette dernière étant une reproduction de l’œuvre dans une autre instrumentation. La paraphrase et au contraire l’appropriation et le commentaire d’une œuvre, par des variations, des ornementations, des développements composés ou improvisés (notés), souvent entre composition et improvisation notée, dans le style fantaisie. Si la transcription, en général réduction, permet à la découverte d’une œuvre, la paraphrase fonctionne surtout sur un public qui connaît déjà l’original ou modèle.

Chez Liszt, paraphrase ou transcription sont pratiquement la même chose.

Franz Liszt a beaucoup donné au genre, particulièrement à sa période de bateleur d’estrade, où il se produisait pour conquérir et émerveiller le public de sa fabuleuse virtuosité.

Mais cette virtuosité est mise au service de la description et des émotions, qui font aussi partie de l’impression qu’on veut faire sur le public.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude.

contact@musiquesrivegauche.com https://www.musiquesrivegauche.com/

Casino 4 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-10-21 par