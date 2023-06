Bal d’été en bord de Vienne Rive gauche de la Vienne, près du mur d’escalade, en contrebas de la rue de Babylone, Limoges (87) Bal d’été en bord de Vienne Rive gauche de la Vienne, près du mur d’escalade, en contrebas de la rue de Babylone, Limoges (87), 2 juillet 2023, . Bal d’été en bord de Vienne Dimanche 2 juillet, 17h00 Rive gauche de la Vienne, près du mur d’escalade, en contrebas de la rue de Babylone, Limoges (87) Participation libre Pour la sixième année, Daniel Desmaisons et Yves Menut vous proposent une série de bals « Trad & Folk » animés par l’une ou l’autre de leurs formations, à Limoges, les après-midis des dimanches d’été en bord de Vienne, rive gauche, sur la plateforme située non loin du mur d’escalade, en contrebas de la rue de Babylone. De 17h à 19h, on danse, à 19h pique-nique partagé, puis reprise du bal jusqu’à 21h. Voici le planning, susceptible de variations (actualisation sur agendatrad) : – 2 juillet : Bingo duo et Les Rastas d’Oc – 9 & 23 juillet, 6 & 20 août : Vanille & Chocolat. Bals ouverts à tous, participation libre. source : événement Bal d’été en bord de Vienne publié sur AgendaTrad Rive gauche de la Vienne, près du mur d’escalade, en contrebas de la rue de Babylone, Limoges (87) Allée Gabriel Ventejol

