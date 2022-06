RIVE ET COEUR DE VILLE EN FÊTE 2022 – ANIMATION MUSICALE DÉSAFINADO Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

RIVE ET COEUR DE VILLE EN FÊTE 2022 – ANIMATION MUSICALE DÉSAFINADO Thionville, 28 août 2022, Thionville. RIVE ET COEUR DE VILLE EN FÊTE 2022 – ANIMATION MUSICALE DÉSAFINADO

Berge de Moselle Thionville Moselle PAYS THIONVILLOIS TOURISME

2022-08-28 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-28 19:00:00 19:00:00 Thionville

Moselle Thionville 0 EUR Animation musicale Désafinado Quatuor jazz manouche sur les berges de la Moselle. contact@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 25 https://www.thionville.fr/fr/actualite/rive-et-coeur-de-ville-en-fete-2022 Freepik

Thionville

dernière mise à jour : 2022-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Berge de Moselle Thionville Moselle PAYS THIONVILLOIS TOURISME Ville Thionville lieuville Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

RIVE ET COEUR DE VILLE EN FÊTE 2022 – ANIMATION MUSICALE DÉSAFINADO Thionville 2022-08-28 was last modified: by RIVE ET COEUR DE VILLE EN FÊTE 2022 – ANIMATION MUSICALE DÉSAFINADO Thionville Thionville 28 août 2022 Berge de Moselle Thionville Moselle PAYS THIONVILLOIS TOURISME

Thionville Moselle