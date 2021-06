Thionville Thionville Moselle, Thionville RIVE EN FÊTE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

RIVE EN FÊTE Thionville, 22 juin 2021-22 juin 2021, Thionville. RIVE EN FÊTE 2021-06-22 10:00:00 – 2021-08-29 23:00:00

Thionville Moselle Cette année encore Thionville se pare de mille couleurs et ambiances et accueille plusieurs stands sur ses berges ensoleillées. Thionville organise des animations Découvrez des jeux d’enfants, des animations musicales, des saynètes théâtrales, des jardins éphémères, des ateliers artistiques… info@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 25 http://www.thionville.fr/ Cette année encore Thionville se pare de mille couleurs et ambiances et accueille plusieurs stands sur ses berges ensoleillées. Thionville organise des animations Découvrez des jeux d’enfants, des animations musicales, des saynètes théâtrales, des jardins éphémères, des ateliers artistiques… ville de Thionville

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Étiquettes évènement : Autres Lieu Thionville Adresse Ville Thionville lieuville 49.35783#6.17028