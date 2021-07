Thionville Thionville Moselle, Thionville RIVE EN FÊTE – EXPOSITION – PARCOURS SONORE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

RIVE EN FÊTE – EXPOSITION – PARCOURS SONORE Thionville, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Thionville. RIVE EN FÊTE – EXPOSITION – PARCOURS SONORE 2021-07-14 – 2021-08-31

Thionville Moselle Khôra : une saga littéraire sonore et immersive / parcours audible Livre audionumérique interagissant avec la position du lecteur dans la ville grâce à la géolocalisation. Fonctionnant via l’application mobile GOH. Doté de sens et d’affects nouveaux, le public explore l’espace métamorphosé que deviendra Thionville. Les récits qui se dessinent sont parfois paisibles et beaux, parfois terribles. Khôra offre une expérience narrative, polyphonique et poétique. Dotée de plusieurs strates vocales et musicales, la matière sera différente selon le moment où on y embarqueras. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Étiquettes évènement : Autres Lieu Thionville Adresse Ville Thionville lieuville 49.35804#6.16773