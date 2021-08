Rochefort Musée Hèbre de Saint-Clément Charente-Maritime, Rochefort « Rive active de la Charente », concours d’idées Europan Musée Hèbre de Saint-Clément Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Hèbre de Saint-Clément

**EUROPAN est un concours d’idées, européen, de projets urbains et architecturaux qui offre à de jeunes professionnels de moins de 40 ans, architectes, urbanistes, paysagistes, l’opportunité de s’exprimer sur des enjeux de développement urbain contemporains.** En 2019, Rochefort Océan s’inscrit sur le thème EUROPAN « villes productives » pour se projeter sur l’évolution des rives de la Charente, qui concentre les activités économiques du territoire. Venez découvrir les trois projets lauréats présentés au sein du CIAP (centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine ) dans le Musée Hèbre.

Gratuit. Port du masque. Pass sanitaire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique. Conditions pouvant évoluer en fonction des recommandations sanitaires. Exposition visible jusqu’en novembre 2021.

Musée Hèbre de Saint-Clément 63, Avenue Charles de Gaulle 17300 Rochefort

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

