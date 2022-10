RIVALITÉ À VENISE

2023-01-25 – 2023-01-25 Ne manquez pas « Rivalité à Venise – Vivaldi / Reali » à l’Opéra Comédie ! Dans la cité vénitienne, au tout début du XVIIIe siècle, deux violonistes de génie se côtoient : d’un côté, le célébrissime Vivaldi, de l’autre un quasi inconnu, Giovanni Battista Reali, né en 1681 à Venise, trois ans après Vivaldi et mort en 1751, dix ans après son illustre collègue. Lui-même violoniste, il a composé des sonates en trio, dont une Folia très spectaculaire, que Théotime Langlois de Swarte, Sophie de Bardonnèche, Hanna Salzenstein et Justin Taylor mettent en miroir avec la Folia de Vivaldi, aux côtés de quelques autres pages très virtuoses et de redécouvertes absolues. Au Programme Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

• Sonate n° 1 en sol mineur opus 1

• Sonate pour violoncelle n° 5 en mi mineur Giovanni Battista Reali (1681 – 1751)

• Sinfonia IV (Sonata) en ré majeur

• Sonata VIII Marco Uccellini (1603 – 1680)

La Bergamasca Giovanni Battista Reali

• Follia

• Sonate pour violon n° 1 en la mineur opus 2

• Sinfonia VI (Capricio) en do majeur

• Sinfonia X (Capricio) en la majeur Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Alessandro Marcello (1673 – 1747)

Concerto en ré mineur BWV 974 – Andante Antonio Vivaldi

Follia Durée : ± 1h Ne manquez pas « Rivalité à Venise – Vivaldi / Reali » à l'Opéra Comédie !

