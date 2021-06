RIVALES Opéra de Massy, 12 avril 2022-12 avril 2022, Massy.

Opéra de Massy, le mardi 12 avril 2022 à 20:00

Ardentes défenseuses de la musique française et des répertoires rares, les deux chanteuses se retrouvent pour un récital d’airs et de duos d’opéras et d’opéras comiques français de la fin du XVIIIe siècle. Elles ont inventé une rencontre imaginaire entre les deux grandes rivales de la scène lyrique parisienne, à la veille de la Révolution : Mme Dugazon, qui triomphe à l’opéra-comique, et Mme Saint-Huberty, qui règne sur l’Académie royale de musique. Des pages rares ou inédites de Grétry, Gluck, Monsigny, Gossec, Sacchini, Dalayrac, Edelmann, Piccinni, Persuis, Bach, Cherubini reprennent vie pour le plus grand plaisir des mélomanes.

Tarifs: de 23€ à 46€

Le programme réunissant Sandrine Piau et Véronique Gens sous la baguette de Julien Chauvin rend hommage à deux grandes figures de l’art lyrique français.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



