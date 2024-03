RIVAL SONS LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, mardi 18 juin 2024.

Depuis leur apparition en 2009, les Rival Sons ont relancé et rechargé le rock’n’roll avec une voix imposante, un jeu de guitare sans compromis et des grooves tonitruants pour les fans enthousiastes du monde entier.Comme une bande de non-conformistes éprouvés, les Rival Sons marchent au rythme de leur propre tambour. Juste au moment où vous pensez les avoir compris, le quatuor de Los Angeles composé de Jay Buchanan [chant, guitare acoustique], Scott Holiday [guitare solo], Mike Miley [batterie] et Dave Beste [basse] – va renverser le scénario. et vous surprendra encore une fois. Leur émergence même est inexplicable de la meilleure des manières. Ils ne correspondent à aucune époque ou catégorie, mais leur esprit intransigeant pourrait être plus nécessaire aujourd’hui que jamais. Un sens du panache, une touche de mystère et un engagement sans vergogne envers l’art du rock’n’roll.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-06-18 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63