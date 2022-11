Rivages Sensibles, 9 décembre 2022, .

Rivages Sensibles



2022-12-09 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-09 20:00:00 20:00:00

«Rivages sensibles» est un projet mêlant la géologie et l’expression artistique pour sensibiliser le public à la fragilité de notre littoral.

Une semaine de résidence à Saint-Aubin-sur-Mer est programmée en octobre avec les artistes de la troupe des Rêveurs New World et un public de 11 à 17 ans dans le cadre du dispositif de la DRAC « c’est mon patrimoine ».

Sarah Lévêque, artiste plasticienne, membre de l’association de l’Encrage, vous propose un atelier de sérigraphie avec l’objectif d’imprimer en direct les visuels réalisés par le local jeune de Colombelles lors du projet «rivages sensibles».

Tout public, à partir de 7 ans / Durée : 2h

