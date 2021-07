RIvages, racines, paysages Eglise, 22 août 2021-22 août 2021, Le Bugue.

RIvages, racines, paysages

Eglise, le dimanche 22 août à 21:00

Dans une scénographie dépouillée, un duo chant a capella et danse contemporaine nous invite à un voyage sensoriel et poétique, à la rencontre d’un patrimoine commun aux racines plurielles et entretissées. Autour d’une oeuvre plastique, nappe enfouie exhumée reconstruite, corps et souffle composent un récit du quotidien, parlant du lien orient–occident et retraçant, à travers l’histoire du chant sacré, un cheminement collectif du mythe à l’histoire. Un voyage, qui nous entraîne du IVème au XXème siècle et en 14 langues, à travers le bassin méditerranéen et l’Europe, en trois tableaux subjectifs : terre, horizon, élévation.

10€ plein tarif, 8€ tarif réduit

Un voyage du IVème au XXème siècle à travers l’histoire du souffle

Eglise Le Bugue Le Bugue Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T21:00:00 2021-08-22T22:30:00