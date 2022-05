Rivages Carré à la Farine, 4 juillet 2022, Versailles.

Rivages

du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet à Carré à la Farine

Dans ses acryliques sur toile, Marc Verdaglio, peintre autodidacte, construit rigoureusement ses compositions pour mieux sublimer l’espace. Les moindres détails s’y coordonnent pour aspirer le regard à travers le jeu subtil des couleurs et de la lumière, hypnotique, proposant ainsi un voyage de l’infime au lointain ou du minimalisme à la profusion. Les glacis, estompes et détrempes multiples, même dans des aplats plus francs, varient sans cesse les nuances, les tons, les intensités et ouvrent les portes d’une réalité magique, d’un temps suspendu : l’art figuratif n’est pas synonyme de réalisme. Nous voyons la mer, des rivages familiers, et pourtant nous sommes déjà ailleurs. Même dans des tableaux que l’on pourrait prendre de loin pour des photos ou des illustrations, il y a ces saturations côtoyant les dégradés, ces jeux de perspective ou ces détails insolites qui font que l’on est transporté dans un autre monde, poétique voire symbolique. Instagram : @marc_verdaglio

Entrée libre

Rivages réels, rêvés, ou mers figuratives transfigurées par l’imaginaire, Marc Verdaglio reproduit la magie d’un instant propice à la contemplation et à la méditation ou la fulgurance d’une vision.

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



2022-07-04T11:00:00 2022-07-04T18:00:00;2022-07-05T11:00:00 2022-07-05T18:00:00;2022-07-06T11:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T11:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T11:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T18:00:00;2022-07-10T11:00:00 2022-07-10T18:00:00