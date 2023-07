« Rivage à l’abandon, Médée-Matériau, Paysage avec Argonautes » de Heiner Müller, mis en scène par Matthias Langhoff Théâtre de La commune – CDN d’Aubervilliers Aubervilliers, 15 novembre 2023, Aubervilliers.

Du Mercredi 15 Novembre 2023 au Samedi 18 Novembre 2023

Durée : 1h

Dans la Petite Salle de La Commune

Le Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers présente « Rivage à l’abandon, Médée-Matériau, Paysage avec Argonautes » une pièce de Heiner Müller, mise en scène par Matthias Langhoff, du 15 au 18 novembre 2023.

C’est parce que le spectacle de Matthias Langhoff a été un

événement de la saison passée que nous décidons de le reprendre. Il a

redonné accès à Müller à la jeune génération pour qui il avait disparu

et qui nous a témoigné de l’incandescence qu’elle y trouvait. Et à ceux

pour qui Müller avait été une révolution théâtrale, il en a restitué

l’essence explosive. C’est aussi une occasion de redire que ce tandem

Langhoff/Müller est évidemment un honneur pour un théâtre.

Qui est Médée ? Que nous dit-elle de notre temps ? De notre histoire ?

Durant près de trente ans, la figure de celle qui gagne sa liberté par

la liquidation de tous les liens familiaux a hanté Heiner Müller. Il

écrit alors Rivage à l’abandon, Matériau-Médée, Paysage avec Argonautes.

Lorsqu’en 1983, Matthias Langhoff monte avec la complicité du

dramaturge allemand ce triptyque énigmatique au théâtre de Bochum, il

met au jour non pas un texte, mais, selon les propres mots de Müller,

une « étoile à trou noir ». Autrement dit une matière compacte, un

phénomène de gravitation, ou encore un récit d’événements et

d’expériences d’un présent qui renferme des siècles. Alors, les années

de plomb hantaient l’Allemagne, mais aujourd’hui les questions qu’elles

contenaient aussi et qui sont relatives au néocolonialisme, à la

prospérité mal acquise et à l’oppression des femmes, se posent avec une

acuité renouvelée. Aux côtés de Marcial Di Fonzo Bo, Frédérique Loliée

et Catherine Rankl – compagnons de route pour la création de Richard III

– Matthias Langhoff compose une galerie à plusieurs entrées, une

exposition de combattants dans des temps obscurs. Parce que plus que

jamais, le monde a besoin de ces textes, anciens et nouveaux, qui savent

rester en mouvement entre le passé et le présent.

avec Claudio Codemo, Marcial Di Fonzo Bo, Laura Lemaitre, Frédérique Loliée

→ samedi 18 novembre, profitez de l’offre dîner-spectacle avec la formule à 20€ (1 billet pour Rivage à l’abandon, Médée-Matériau, Paysage avec Argonautes à 7 € et 1 dîner au restaurant pour 13 €) à la suite de chacune des deux représentations > réserver

Théâtre de La commune – CDN d’Aubervilliers 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

