2022-06-11 – 2022-08-28

EUR 0 0 À l’heure de l’été, les rituels pour architectures coralliennes se dévoilent. D’un genre particulier, ils servent la mémoire des coraux. L’exposition est un moment particulier de rencontre avec ces animaux : une œuvre de mémoire collective.

Rituels pour architectures coralliennes rendent perceptibles les micro-structures produites par ces animaux, dont l’invisibilité et le détail intéressent la designer-artiste Élise Rigot à l’initiative de ce projet design-science. Dans la galerie, nous découvrons son travail de sculpture (impression 3D argile et verre) et une expérience de réalité virtuelle « Un voyage dans les forêts animales ».

contact@arcade-designalacampagne.fr

