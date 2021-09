Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Rituels / Ensemble intercontemporain Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Rituels / Ensemble intercontemporain Philharmonie de Paris, 6 octobre 2021, Paris.

de 20h30 à 22h16

Le principe même du rituel tient du paradoxe : une série de gestes répétée régulièrement, inlassablement, à l’identique, dans l’espoir de faire surgir l’extraordinaire. Un paradoxe à l’œuvre dans ce programme réunissant Liza Lim et James Dillon. Dans Veil, la compositrice australienne se penche sur un autre paradoxe : le voilement qui, tout en masquant un objet, aiguise les sens pour mieux le deviner. Le voile crée un « espace rituel autour de l’objet, ajoutant au mystère de sa présence interdite ». Le ton est tout autre dans Wild Winged-One (2007). Cet « ailé sauvage » est en fait un personnage de son opéra The Navigator : un « ange de l’histoire » qui remonte le temps et témoigne de ses atrocités et de la souffrance des peuples. Quant au vaste cycle Pharmakeia de l’Écossais Dillon, il nous plonge au cœur du Temenos, le sanctuaire, pour recréer les mystérieux enchantements de la sorcellerie et des arts magiques, notamment ceux de Circé. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

