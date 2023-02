Rituels au Studio 13/16 du Centre Pompidou Centre Pompidou – Studio 13/16, 21 janvier 2023, Paris.

Du mardi 07 mars 2023 au dimanche 09 avril 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

Du dimanche 19 février 2023 au dimanche 05 mars 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

Du samedi 21 janvier 2023 au samedi 18 février 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

Le Centre Pompidou invite la jeunesse à parler des rituels et de leurs symboliques : tarots, broderie méditative, instruments spirituels sont à la fois des réceptacles de croyances et des manières irrationnelles d’envisager le monde et notre lien au sensible et à l’irreprésentable.

Les rituels sont au cœur de nos sociétés. Ils nous accompagnent dans la compréhension et dans l’acceptation du monde. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de croire en l’avenir. Aux côtés des artistes Delphine Dénéréaz, Richard Otparlic et Valentin Ranger, les jeunes interrogent ces pratiques mystérieuses et ces univers oniriques qui font lien. Ensemble, ils tissent des connexions entre l’espace matériel et le domaine du sensible, créent des cérémonies, rites privés et collectifs qui viennent enrichir notre perception du réel et soutenir une quête d’équilibre personnel.

Avec : Richard Otparlic – Delphine Dénéréaz – Valentin Ranger

Centre Pompidou – Studio 13/16 Place Georges Pompidou 75004 Paris

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/IgdZcaN

