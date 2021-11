Rituels afro-cubains MEG, 11 décembre 2021, Genève.

Rituels afro-cubains

MEG, le samedi 11 décembre à 20:00

Le groupe San Cristóbal de Regla a été fondé en 1953 dans le quartier de la Havane nommé Regla, l’un des anciens ports de débarquement des esclaves. Aujourd’hui dirigé par Andres Balaez, l’ensemble réalise au quotidien des rituels associés à la pratique des différents cultes afro-cubains. À Cuba, la relation des hommes avec les esprits est le fruit d’un long processus de syncrétisme interafricain et afro-européen. Chaque ensemble musical se caractérise par un «orchestre» de percussions spécifique, et s’adresse à diverses entités spirituelles (les saints catholiques, les orichas ou divinités associées à des croyances de type animiste, les forces de la nature et les «morts»). En tant qu’officiants, les musiciens exploitent de manière créative les mélodies et les rythmes liés à ces différents univers, en façonnant de remarquables polyrythmies. La famille Balaez constitue l’une des grandes lignées de musiciens de l’île, une véritable dynastie au sein de laquelle les secrets du savoir musical se transmettent de père en fils. —– **Intervenants:** Andres Jacinto Balaez Chinicle : batá, cajón, tumbadora et chant Andres Lazaro Balaez Gutierrez : batá, catá, campana, güiro et chant Osvaldo Cáceres Balaez : clave, campana, güiro, bombo, chant et danse Bartolomes Espinoza Peraza : batá, cajón, tumbadora et chant Jorje Alberto Duquesne Mora : clave, campana, güiro et chant —– Concert organisé en partenariat avec la Maison des Cultures du Monde dans le cadre du 24e Festival de l’Imaginaire.

CHF 25.- (normal), CHF 18.- (réduit), CHF 12.-(enfants), CHF 10.-(carte 20ans20francs)

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



