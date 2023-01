Rituel enfant intérieur Granville Granville Catégories d’Évènement: Granville

Manche Une véritable invitation pour renouer avec votre feu intérieur et le chakra du plexus solaire. Un rituel qui vous aidera a retrouver énergies, joies, plaisir, vitalité mais aussi de confiance en vous et de courage. L’occasion de se laisser porter, autour de la création, l’insouciance et l’intuition. Des clefs qui vous accompagneront à prendre soin de vous, mais aussi de votre âme d’enfant. Nombre de place limité.

Paiement sur place.

Pour réserver votre place mooncaregranville@gmail.com ou marynesun.com.

contact@marynesun.com +33 6 64 55 39 45 https://marynesun.com/

