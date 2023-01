Rituel amour de soi Granville, 24 janvier 2023, Granville .

Rituel amour de soi

Moon care 8 rue des pécheurs Granville Manche

2023-01-24 16:30:00 – 2023-01-24 18:00:00

Granville

Manche

Une véritable invitation pour honorer et célébrer la personne la plus importante de votre vie : VOUS-MÊME. Venez découvrir et apprendre à respecter votre rythme, vos envies et vos besoins.

L’occasion de vous reconnecter à votre nature profonde, qui vous êtes vraiment au fond de vous, derrière cette carapace de protection que vous vous êtes forgée au fils des années. Pendant ce moment à vous et pour vous, autorisez-vous à reconnaître, honorer et incarner votre puissance. Renouer avec la confiance, l’amour de vous-même, le respect, l’indulgence et la bienveillance.

Nombre de place limité.

Paiement sur place.

Pour réserver votre place mooncaregranville@gmail.com ou marynesun.com.

Rendez-vous chez Moon Care – 8 rue des pécheurs – 50400 Granville

