du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022 à Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines

Avec la réalisatrice Louise Hémon, Émilie Rousset crée depuis 2015 la série « Rituels », une collection évolutive de films et performances qui ausculte les rites de notre société en jouant avec les codes du théâtre et du cinéma documentaire. Quatrième collaboration, Le Grand Débat recrée un débat télévisé de second tour des élections présidentielles, construit à partir d’un cut-up d’archives des débats de 1974 à 2017. Le dispositif du plateau de tournage et les codes de l’émission en direct sont remis en scène. Autour d’une table, deux comédiens face à face, Emmanuelle Lafon et Laurent Poitrenaux, rejouent ces fragments sous l’œil du public et des caméras. Cet ultime débat, mêlant rhétorique et adrénaline, a son langage filmique, ses principes de montage, son décor, son histoire médiatique. Avec ses règles très codifiées, cet événement est un véritable rituel moderne. Rituel de la démocratie ou de la télévision ? La frontière est trouble.

Partant de l’archive et de l’enquête documentaire, Émilie Rousset explore le potentiel théâtral qui se loge dans le décalage entre le document original et sa représentation.

