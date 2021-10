Rituel 4 : Le Grand Débat Brest, 29 mars 2022, Brest.

Rituel 4 : Le Grand Débat Brest

2022-03-29 20:30:00 – 2022-03-29 21:45:00

Brest Finistère Brest

Le débat du second tour de l’élection présidentielle est un des moments les plus… théâtralisés de la vie politique française. Emilie Rousset et Louise Hémon en dissèquent les codes avec un humour aussi fin que précis. Autour d’une table, Emmanuelle Lafon et Laurent Poitrenaux rejouent des fragments de débats de 1974 à 2017. Filmée et montée en direct, leur joute oratoire – où la parole circule entre les époques – est projetée au-dessus d’eux. L’étrange se mêle peu à peu à la comédie pour révéler le caractère immuable d’une grand-messe médiatique, derrière les formules préparées et les coups d’éclats nés de l’adrénaline. Rituel de la démocratie ou de la télévision ? La frontière est trouble.

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/RITUEL-4-LE-GRAND-DEBAT.html

