Ritualz + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, vendredi 17 mai 2024.

Rendez-vous au Molotov le 17 mai avec Ritualz + Guest en concert.

[Darkwave / Dark Ambient MX]



Ritualz est le projet de dark electronics de JC Lobo, originaire de Mexico. Faisant partie de la première vague de witch house, l’homme orchestre a depuis exploré et mélangé d’autres styles comme la darkwave, l’industriel, le noise et le dark ambient, créant ainsi un style qui lui est propre.



Ses sorties incluent les classiques CDR (Disaro) et Ghetto Ass Witch, réédités en vinyle par Re:Mission Entertainment à l’occasion de leur 10e anniversaire, le premier album Doom et son EP Satanico Supremo sur Artoffact Records, Häxan, une performance live sur un film muet des années 1920, Radical Macabro, son deuxième album qui s’est retrouvé sur la liste des meilleurs albums de 2022 de I Die:You Die, et la dernière sortie Hypermotion X 2. 0, un réenregistrement de l’EP de 2012 sorti à l’origine sur Mishka, maintenant publié sur cassette par Dagger Forest à Londres, le 1er décembre 2023. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

