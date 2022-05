Ritual, par Organik Orkeztra Écomusée de marqueze, 14 mai 2022 20:30, Sabres.

Nuit des musées Ritual, par Organik Orkeztra Écomusée de marqueze Samedi 14 mai, 20h30 Réservation par téléphone obligatoire.

Déambulation sonore et concert.

Pour clôturer sa semaine de résidence sur le territoire du PNR, l’orchestre Organik Orkeztra s’installe à Marquèze pour vous faire découvrir le paysage sous un autre angle, en musique et en lumière, par l’écoute et le silence. Au gré de votre balade sur l’airial, vous rencontrerez les musiciens de l’orchestre et prendrez part ensuite à leur Ritual sous le grand chêne de Marquèze.

Prévoir vêtements chauds et lampes de poche !

Reservation by phone is required. Saturday 14 May, 20:30

Escape to the planet Marquèze! Embark on the centenary train and enjoy a unique experience at the Marquèze eco-museum, an authentic 19th century Landais (hamlet) district. During your day, discover the furnished houses of the former inhabitants, attend the animations or even, introduce yourself to the Gascon games and enjoy a pastry just out of the bread oven… For the youngest, it’s time for adventure! Track games and workshops are offered free of charge to discover the eco-museum in a fun and interactive way. In Marquèze, travel back in time to the heart of the Landes de Gascogne.

Para cerrar su semana de residencia en el territorio del PNR, la orquesta Organik Orkeztra se instala en Marquèze para hacerle descubrir el paisaje desde otro ángulo, con música y luz, a través de la escucha y el silencio. A lo largo de su paseo en el Airial, se encontrará con los músicos de la orquesta y luego tomar parte en su Ritual bajo el gran roble de Marquèze. Prever ropa de abrigo y linternas!

Reserva por teléfono obligatoria. Sábado 14 mayo, 20:30

Route de la Gare, Sabres, Landes, Nouvelle-Aquitaine 40630 Sabres Nouvelle-Aquitaine