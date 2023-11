MARCHÉ DE NOËL Ritterweg Blies-Guersviller, 26 novembre 2023, Blies-Guersviller.

Blies-Guersviller,Moselle

L’Association Détente et Loisirs vous accueille accueille à l’Espace Norbert Roth pour le traditionnel Marché de Noël.

Vers 11h, les visiteurs auront l’occasion de se réunie pour un apéritif convivial. Sur les étals des différents stands, le public trouvera un large choix d’idées cadeaux et de décorations de Noël de toutes sortes, couronnes de l’Avent, bougies décorées, peintures, pères Noël et bonhommes de neige rivaliseront sur les tables pour attirer l’attention.

Les nombreux exposants créent avec tout leur savoir-faire des objets en bois, en laine, en tissu, en papier.

Un espace café-gâteaux, ainsi que des boissons diverses et du vin chaud, offriront aux visiteurs un moment agréable dans une atmosphère pré-Noël.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Ritterweg

Blies-Guersviller 57200 Moselle Grand Est



The Association Détente et Loisirs welcomes you to the Espace Norbert Roth for the traditional Christmas Market.

Around 11am, visitors will have the opportunity to gather for a convivial aperitif. At the various stalls, the public will find a wide choice of gift ideas and Christmas decorations of all kinds, with Advent wreaths, decorated candles, paintings, Santas and snowmen all vying for attention on the tables.

The many exhibitors will be creating objects in wood, wool, fabric and paper, all with their own special skills.

A coffee and cake area, as well as a variety of drinks and mulled wine, will offer visitors a pleasant moment in a pre-Christmas atmosphere.

La Association Détente et Loisirs le da la bienvenida al Espace Norbert Roth para el tradicional Mercado de Navidad.

Hacia las 11 de la mañana, los visitantes tendrán la oportunidad de reunirse para tomar un aperitivo. En los diferentes puestos, el público encontrará una amplia selección de ideas para regalos y decoraciones navideñas de todo tipo: coronas de Adviento, velas decoradas, cuadros, Papás Noel y muñecos de nieve se disputarán la atención en las mesas.

Los numerosos expositores utilizarán sus habilidades para crear objetos de madera, lana, tela y papel.

Una zona de café y pasteles, así como una variedad de bebidas y vino caliente, ofrecerán a los visitantes un momento agradable en un ambiente prenavideño.

Der Verein Détente et Loisirs empfängt Sie im Espace Norbert Roth zum traditionellen Weihnachtsmarkt.

Gegen 11 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, sich zu einem gemütlichen Aperitif zu treffen. An den verschiedenen Ständen finden die Besucher eine große Auswahl an Geschenkideen und Weihnachtsdekorationen aller Art. Adventskränze, verzierte Kerzen, Gemälde, Weihnachtsmänner und Schneemänner wetteifern auf den Tischen um die Aufmerksamkeit der Besucher.

Die zahlreichen Aussteller stellen mit all ihrem Können Gegenstände aus Holz, Wolle, Stoff und Papier her.

Kaffee und Kuchen sowie verschiedene Getränke und Glühwein bieten den Besuchern einen angenehmen Moment in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

