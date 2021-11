Rites – Conférence dansée Le Blanc, 22 janvier 2022, Le Blanc.

Rites – Conférence dansée Le Blanc

2022-01-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-22

Le Blanc Indre

14 EUR Denis Plassard se fait conférencier. Il nous invite à découvrir une collection de fausses danses « traditionnelles contemporaines » issues de notre société moderne : du Rituel de Motivation Pédagogique (RMP) pratiqué dans les salles des professeurs, au boys’ band de l’ENA, en passant par une tarentelle de maternité !

Chaque rite est dansé en direct par les deux danseurs (Denis Plassard et Xavier Gresse) et situé dans son contexte (historique, géographique et social). Les explications du guide-chorégraphe mettent en avant les principes de composition, les détails d’une proposition gestuelle et proposent un questionnement sur le rapport que notre société contemporaine entretient avec les rituels dansés.

À partir de 8 ans — Durée : env. 55min

Compagnie Propos – Denis Plassard

Insolite : conférence dansée par la Compagnie Propos.

accueil@destination-brenne.fr +33 2 54 37 05 13 https://www.billetweb.fr/rites1&multi=u62640&color=0A99D1&parent=1&color=0A99D1

Denis Plassard se fait conférencier. Il nous invite à découvrir une collection de fausses danses « traditionnelles contemporaines » issues de notre société moderne : du Rituel de Motivation Pédagogique (RMP) pratiqué dans les salles des professeurs, au boys’ band de l’ENA, en passant par une tarentelle de maternité !

Chaque rite est dansé en direct par les deux danseurs (Denis Plassard et Xavier Gresse) et situé dans son contexte (historique, géographique et social). Les explications du guide-chorégraphe mettent en avant les principes de composition, les détails d’une proposition gestuelle et proposent un questionnement sur le rapport que notre société contemporaine entretient avec les rituels dansés.

À partir de 8 ans — Durée : env. 55min

Compagnie Propos – Denis Plassard

Droits réservés

Le Blanc

dernière mise à jour : 2021-11-14 par