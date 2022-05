RITA MAÏA (FESTIVAL RIO LOCO), 16 juin 2022, .

RITA MAÏA (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-16 20:30:00 – 2022-06-16

Née à Lisbonne, basée à Londres depuis de nombreuses années, la DJ et productrice Rita Maïa est curatrice sur Worldwide FM, la célèbre webradio de Gilles Peterson, légende vivante de l’acid jazz et propriétaires du label du même nom (Acid Jazz Records). Là, elle anime une émission/soirée régulière, « Migrant Sounds », véritable boîte de Pandore rassemblant des sons du monde entier. Son credo ? Partir en quête de nouvelles musiques et les partager avec son auditoire. Avec une appétence toute particulière pour les rythmes afro et les sonorités lusophones, Rita Maïa jette des ponts entre tous les styles. À la tête de soirées club au Notting Hill Arts Club il y a une dizaine d’années, résidente avec son émission « Sines of the Times » sur Resonance FM pendant 7 ans, la productrice est toujours sur tous les fronts quand il s’agit d’explorer et d’innover. Faisant ainsi le lien entre les rythmes, les cultures et les continents pour s’élever comme fervente défenseuse des scènes émergentes.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Nova Onda du festival Rio Loco !

