Dans le cadre de la programmation jeune public Les P’tits Baudets Plus que jamais, nous nous interrogeons. Sur le sens de nos actions, le pourquoi des évènements, nos directions, nos envies, notre présent, notre cadre de vie, notre relation aux autres, à la nature, à notre place sur cette terre Finalement, sur notre condition humaine et la définition intrinsèque du bonheur : c’est quoi, c’est comment, et c’est où “être heureux”? 2021 nous ancre dans le présent Nous sommes revenus à l’instant T, où nous apprenons à prendre le temps. Le temps d’observer, de ressentir, de se questionner. 2021, c’est d’ailleurs une époque teintée de prises de consciences collectives fortes, de changements sociaux, de problématiques climatiques et sanitaires Nous souhaitons traverser avec les enfants d’aujourd’hui ce chemin nouveau et prometteur. Le spectacle « Vivre heureux dans un pull qui gratte » confirme le genre musical des Rit Qui Qui, ancré dans le jazz en voyageant volontiers dans la pop, le rap ou le world, avec une écriture humoristique et une poésie des mots. Ce spectacle reflète également la nouvelle énergie du groupe qui s’est affirmé au cour des tournées dans des arrangements solides et tend à proposer désormais une musique adapté au jeune public mais également au tout public ! Spectacles -> Jeune public Les trois baudets 64 boulevard de Clichy Paris 75018

