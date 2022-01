Rit Qui qui + Vivre heureux dans un pull qui gratte + Aide au projet Studio Hébertot, 29 janvier 2022, Paris.

Rit Qui qui + Vivre heureux dans un pull qui gratte + Aide au projet

du samedi 29 janvier au samedi 5 mars à Studio Hébertot

Le pull qui gratte, on en a tous un. Ça fait partie de notre enfance, passée ou d’aujourd’hui. Un pull qui gratte, ça gratte. C’est pas confortable. Et pourtant sans lui, rien n’a plus la même saveur : parce que le pull qui gratte, il fait partie de l’armoire. Apprendre à vivre dans un pull qui gratte et être heureux, c’est apprendre à trouver et fabriquer du bonheur partout, et maintenant. Rit Qui Qui, orchestre de jazz et musiques actuelles présente son nouveau spectacle musical tout public Vivre heureux dans un pull qui gratte, une ode au bonheur énergique et poétique. Plus que jamais, nous nous interrogeons. Sur le sens de nos actions, le pourquoi des évènements, nos directions, nos envies, notre présent, notre cadre de vie, notre relation aux autres, à la nature, à notre place sur cette terre… Finalement, sur notre condition humaine et la définition intrinsèque du bonheur : C’est quoi, c’est comment, et c’est où « être heureux » ? Cette année nous ancre dans le présent… Nous sommes revenus à l’instant T, où nous apprenons à prendre le temps. Le temps d’observer, de ressentir, de se questionner. Une époque d’autant plus teintée de prises de consciences collectives fortes, de changements sociaux, de problématiques climatiques et sanitaires… Nous souhaitons traverser avec les enfants d’aujourd’hui ce chemin nouveau et prometteur.

28€ – Plein Tarif / 18€ – Tarif Réduit chômeurs, + 65 ans, intermittent, Pass 17, accompagnants d’enfants / 15€ – Tarif Groupe, CE / 10€ – Tarif – 26 ans

Direction artistique : Rit qui qui avec Laetitia Daïdé, Virginie Daïdé, Benjamin Blackstone, Nicholas Thomas, Laurent Le Gall, Mise en scène : Aude Léger

Studio Hébertot 78 bis boulevard des Batignolles, 75017 Paris Paris Quartier des Batignolles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T17:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-02-05T17:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-12T17:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-19T17:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-26T17:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T18:00:00