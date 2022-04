Risque, osez l’expo ! La Turbine sciences Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Vivre, c’est prendre des risques.

Pour que l’individu se construise et que la société innove, il faut oser.

Quel est le point commun entre un enfant qui marche pour la première fois, un amoureux qui déclare sa flamme et une entreprise qui innove ? C’est la prise de risque ! Mais attention, si la situation est mal évaluée, les conséquences peuvent être dommageables, pour soi ou pour les autres.

Dans cette exposition, familiarisez vous à la culture du risque pour

mieux vous laisser aller à l’audace ! Au-delà de votre visite, tout peut arriver à tout moment. Entraînés par nos médiateurs aurez-vous l’audace de les suivre dans des animations et autres surprises ? Prêts à tester de nouvelles expériences, voire aussi à participer à des votes sur vos connaissances sur le risque au quotidien ? Suivez les guides ! Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite ACCUEIL Bus line 1 – stop Chorus; underground parking Chorus; disabled access Free entry Saturday 14 May, 19:00 ¿Qué tienen en común un niño que camina por primera vez, un amante que declara su amor y una empresa que innova? ¡Es la toma de riesgos! Pero cuidado, si la situación se evalúa mal, las consecuencias pueden ser perjudiciales, para uno mismo o para los demás.

En esta exposición, familiarícese con la cultura del riesgo para

¡Mejor déjese llevar por la audacia!

Más allá de su visita, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Entrenados por nuestros mediadores, ¿tendrá la audacia de seguirlos en animaciones y otras sorpresas? ¿Listos para probar nuevas experiencias, o incluso para participar en votaciones sobre su conocimiento del riesgo en el día a día? ¡Siga las guías! Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00 Place Chorus 74960 Annecy 74960 Annecy Auvergne-Rhône-Alpes

